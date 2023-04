Accoltellamento alla Sagra del Carciofo di Sezze, tornano in libertà i due aggressori (Di martedì 18 aprile 2023) Storie di giustizia e burocrazia quelle che hanno riguardato la Sagra del Carciofo di Sezze, dove è avvenuto un duplice Accoltellamento durante lo svolgimento della manifestazione. Infatti, riguardo i due uomini che avrebbero compiuto l’aggressione armati di coltello, sarebbero emerse delle criticità all’interno delle indagini. Condizioni che, secondo il punto di vista dei legali degli aggressori, avrebbero influito alla piena liberazione dei due soggetti. In libertà gli aggressori della Sagra del Carciofo di Sezze Avevano accoltellato due persone all’interno del parco della Rimembranza, probabilmente dopo una lite scaturita per futili motivi. Qui due ragazzi, di 28 e 29 anni, avrebbero estratto i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023) Storie di giustizia e burocrazia quelle che hanno riguardato ladeldi, dove è avvenuto un duplicedurante lo svolgimento della manifestazione. Infatti, riguardo i due uomini che avrebbero compiuto l’aggressione armati di coltello, sarebbero emerse delle criticità all’interno delle indagini. Condizioni che, secondo il punto di vista dei legali degli, avrebbero influitopiena liberazione dei due soggetti. InglidelladeldiAvevano accoltellato due persone all’interno del parco della Rimembranza, probabilmente dopo una lite scaturita per futili motivi. Qui due ragazzi, di 28 e 29 anni, avrebbero estratto i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rapisardandrea1 : Accoltellamento alla Sagra del Carciofo di Sezze, in libertà gli aggressori - CorriereCitta : Accoltellamento alla Sagra del Carciofo di Sezze, tornano in libertà i due aggressori - CdT_Online : L'accoltellamento alla Clava riporta sotto i riflettori il tema della sicurezza. Il Municipio sta valutando la posa… - Sono_Giuu : pensa un grande fratello con solo gente del gay twitter letteralemte 45% di share e accoltellamento alla seconda pu… - Latina_Oggi : Accoltellamento alla Sagra del Carciofo, il sindaco: 'Episodio esterno' Lucidi: 'Successo per la manifestazione, fi… -