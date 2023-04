Acciaierie d’Italia-Taranto, Ue risponde a lettera D’Amato (Greens): “Attuazione Piano ambientale non oltre il 23 agosto 2023 (Di martedì 18 aprile 2023) Attuazione del Piano ambientale ex Ilva non oltre il 23 agosto 2023. Lo scrive il 14 aprile 2023 Virginijus Sinkevicius, commissario per l’Ambiente dell’Unione europea, rispondendo a una mia lettera nella quale aggiornavo sulla situazione all’interno dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia di Taranto: in particolare sulle elevate concentrazioni di benzene ed altri inquinanti tossici, sui gravi ritardi nell’Attuazione del Piano ambientale e sull’ incidente nell’Afo 4 dello scorso 8 gennaio. L’Ue, dunque, non ammette deroghe o proroghe. Acciaierie d’Italia dovrà dimostrare di aver attuato ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 18 aprile 2023)delex Ilva nonil 23. Lo scrive il 14 aprileVirginijus Sinkevicius, commissario per l’Ambiente dell’Unione europea,ndo a una mianella quale aggiornavo sulla situazione all’interno dello stabilimento siderurgicodi: in particolare sulle elevate concentrazioni di benzene ed altri inquinanti tossici, sui gravi ritardi nell’dele sull’ incidente nell’Afo 4 dello scorso 8 gennaio. L’Ue, dunque, non ammette deroghe o proroghe.dovrà dimostrare di aver attuato ...

