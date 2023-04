Accardi ds Empoli | «Se Parisi costa 20 milioni? Il prezzo non lo facciamo ancora»

(Di martedì 18 aprile 2023) Pietro, direttore sportivo dell’, ha parlato degli uomini di mercato del club toscano al Gran Galà del Calcio ADICOSP Pietro, direttore sportivo dell’, ha parlato al Gran Galà del Calcio ADICOSP. Ecco le sue dichiarazioni riprese da calciomercato.it.– «È cresciuto tanto e vuole continuare a farlo per guadagnarsi spazio in Nazionale. Se20? Ilnon lo». DE WINTER – «Credo che i bianconeri abbiano un prospetto interessante che potranno valutare in estate. Con il lavoro di Zanetti è cresciuto tanto dal punto di vista difensivo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

