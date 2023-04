Accademia di Santa Sofia | venerdì ospiti ‘Simone Sala Trio’

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti21 aprile alle ore 20:00, presso l’Auditorium San Vittorino di Benevento, l’di, per il suo quinto appuntamento con la rassegna “Jazz steps – Idel Jazz”, curata dal M° Umberto Aucone, ospiterà il concerto del SimoneTrio con l’ospite speciale Arturo Caccavale. Un altro evento imperdibile, dunque, con interpreti di gran classe, sempre di rilievo internazionale, nel cartellone jazz inserito nell’ambito della poliedrica Stagione concertistica 2023 che l’dista proponendo in sinergia con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio di Benevento. Il SimoneTRIO nasce idealmente nel 2008, durante gli anni di residenza ...

Venerdì 21 Aprile alle ore 20:00, presso l’Auditorium San Vittorino di Benevento, l’Accademia di Santa Sofia, per il suo quinto appuntamento con la rassegna “Jazz steps – I venerdì del Jazz”, curata ...Pescina – La Casa Museo Mazzarino e l’Accademia culturale Fides et Ratio hanno programmato l’evento culturale storico-religioso “Una interessante parentela: San Berardo dei Marsi, Santa Rosalia di ...