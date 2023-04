Abraham pensa a un ritorno in Premier? La strada è una sola

(Di martedì 18 aprile 2023) ROMA - Non vedeva l'ora di segnare per se stesso, per la Roma e anche per suo figlio Amari, poco più di un mese, che era all'Olimpico con la mamma. Magari, da grande, sarà papà Tammya ...

È il padre a dover fare di più perché se da qui a fine stagione tornerà l'attaccante di un anno fa allora la Roma potrà davvero divertirsi. Lo stesso vale per Belotti: in campionato gli... la Roma vede finalmente la luce e positivo in attesa dei riscontri del campo. Con la certezza che pur non avendo Haaland si può giocare al calcio e segnare, come dimostra il bel goal di...

ROMA - Non vedeva l’ora di segnare per se stesso, per la Roma e anche per suo figlio Amari, poco più di un mese, che era all’Olimpico con la mamma. Magari, da grande, sarà papà Tammy Abraham a raccont ...Serata da incorniciare all’Olimpico: Pellegrini e Abraham si riscattano. La Roma allunga in classifica Questa serata ha un protagonista: Lorenzo Pellegrini. Dopo le tante critiche in settimana per il ...