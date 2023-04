Abolizione del permesso speciale | ecco perché chi ne ha diritto non potrà comunque essere espulso E intaserà i tribunali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) Da domani in Senato si discuterà della conversione in legge del cosiddetto decreto Cutro (dl 20/2023) sull’immigrazione e, con tutta probabilità, dell’della protezione, una delle tre forme di tutela previste nel nostro Paese insieme all’asilo politico e alla protezione sussidiaria. La premier Giorgia Meloni ha ribadito la volontà di “eliminare” l’istituto. Da capire se a emendare il decreto sarà ora un testo inedito da presentare a Palazzo Madama o lo stesso già depositato venerdì scorso in commissione Affari costituzionali, il sub-emendamento della maggioranza che abroga il riferimento agli obblighi internazionali e costituzionali in materia. “Mi pare questo il peggioramento più evidente rispetto al decreto partorito lo scorso 10 marzo”, commenta Livio Neri, avvocato e socio dell’Associazione per gli studi giuridici ...