Abi | nuovo rialzo dei tassi a marzo | saliranno ancora

(Di martedì 18 aprile 2023)aumento aper il costo del denaro erogato dalle banche e, secondo l'Abi, in futuro "sicuramente ci saranno ulteriori rialzi" dei. Secondo il rapporto dell'associazione bancaria, in ...

aumento a marzo per il costo del denaro erogato dalle banche e, secondo l'Abi, in futuro "sicuramente ci saranno ulteriori rialzi" dei tassi. Secondo il rapporto dell'associazione bancaria, in ... Il sistema bancario tradizionale è perciò sotto crescente pressione e un nuovo colpo allo status ... La classifica Secondo l'ultimo rapporto Abi-Cerved, nel 2023 il tasso di deterioramento del credito ...

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Nuovo aumento a marzo per il costo del denaro erogato dalle banche e, secondo l'Abi, in futuro "sicuramente ci saranno ulteriori rialzi" dei tassi. Secondo il rapporto ...È quanto emerge dal bollettino mensile dell'Abi. A marzo 2023, a seguito dei rialzi della Bce, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81% contro il 3,65% del mese precedente. Nello ...