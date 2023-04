Abi | a marzo tassi ancora in crescita | «Sicuri nuovi rialzi» Rallentano i prestiti erogati

(Di martedì 18 aprile 2023) Il rialzo deidi interesse deciso dalla Banca centrale europea lo scorso mese ha immediatamente avuto effetti reali suia famiglie e imprese. E, nel suo bollettino mensile, l’Associazione bancaria italiana sottolinea che «sicuramente ci saranno ulteriori». L’Abi scommette quindi che la Bce continuerà la sua battaglia contro l’inflazione senza tentennamenti, come d’altronde la presidente Christine Lagarde aveva annunciato a fine, ribadendo che la manovra continuerà fino a quando nella Ue il tasso di inflazione non sarà portato al 2%. A, il tasso medio sul totale dei prestito è passato da 3,65% a 3,81%. Il tasso medio per l’acquisto di immobili salito al 4% – dal 3,76% di febbraio – e quello di erogazione di finanziamenti alle imprese è salito al 3,9% contro il 3,5% del ...

Per l'la stretta monetaria pesa sula crescita dei prestiti A2023, i prestiti delle banche italiane a imprese e famiglie sono aumentati dello 0,5% rispetto a un anno prima, rallentando dal +1% di ...Le sofferenze bancarie Anche a, per il secondo mese consecutivo, tornano a salire le sofferenze bancarie maassicura che la "qualità del credito resta buona". Le sofferenze al netto di ...In particolare, segnala il Bollettino mensile dell', il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni ha raggiunto ail 4% , contro il 3,76% di febbraio. Non accadeva da ...

Abi, nuovo rialzo dei tassi a marzo, saliranno ancora - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il bollettino di marzo dell’Abi ricalca più o meno i numeri di quello emesso da Bankitalia a febbraio: a seguito dei rialzi della Bce, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81% contro ...Secondo le rilevazioni Abi di marzo, si è registrato un nuovo aumento per il costo del denaro erogato dalle banche e, in futuro, “sicuramente ci saranno ulteriori rialzi”. Chi ha un mutuo casa a tasso ...