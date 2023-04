'Abbracciami se sei contro la guerra': in Russia ragazzo subito fermato dalla polizia (Di martedì 18 aprile 2023) A Izhevsk, in Russia, un ragazzo ha dato vita ad una solitaria manifestazione pacifista contro la guerra in Ucraina, ma il suo gesto ha raccolto significative manifestazioni di solidarietà. In una ... Leggi su globalist (Di martedì 18 aprile 2023) A Izhevsk, in, unha dato vita ad una solitaria manifestazione pacifistalain Ucraina, ma il suo gesto ha raccolto significative manifestazioni di solidarietà. In una ...

'Abbracciami se sei contro la guerra': in Russia ragazzo subito fermato dalla polizia ... il ragazzo si è fermata in un parco pubblico con tanta gente, mostrando un cartello sul quale aveva disegnato la bandiera russa e quella ucraina, con la scritta 'Abbracciami se sei contro la guerra'. "Abbracciami se sei contro la guerra": in Russia ragazzo subito fermato dalla polizia In una bella giornata di sole, il ragazzo si è fermata in un parco pubblico con tanta gente, mostrando un cartello sul quale aveva disegnato la bandiera russa e quella ucraina, con la scritta 'Abbracciami se sei contro la guerra'.