AAA Lautaro cercasi | da marzo segna il 4% dei tiri tentati | all' Inter manca il suo Toro

Nell'analizzare l'astinenza diMartinez non impressionano solamente gli oltre 40 giorni di distanza dall'ultimo gol - in mezzo c'è la comunque afona pausa per le nazionali - , ma un ...La squadra bianconera ha vinto meritatamente perché ha fatto tanta intensità a centrocampo con Locatelli, Fagioli e Rabiot, dove si sono impantanati siache Lukaku, e ha dominato sulle fasce, ...Ha vinto invece l' Inter a San Siro contro il Lecce, 2 - 0, con un gol per tempo di Mkhitaryan e. Sempre padrona del campo, la squadra nerazzurra non abbassava mai l'intensità e vinceva di ...

La Gazzetta dello Sport propone un focus su Lautaro Martinez, che con l’Inter nelle ultime 8 gare è andato a segno solo una volta Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, urge una sveglia in area ...