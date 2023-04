(Di martedì 18 aprile 2023) L'area relax delloViviani di- dove gioca la squadra impegnata nel girone C della serie C - diverrà "a tutti gli effetti unadistaccata deldel capoluogo ...

A Potenza lo stadio diventa una 'sezione' del Polo bibliotecario Tiscali

POTENZA, 18 APR – L’area relax dello stadio Viviani di Potenza – dove gioca la squadra impegnata nel girone C della serie C – diverrà “a tutti gli effetti una sezione distaccata del Polo Bibliotecario ...Attualmente la Virtus Francavilla si trova al dodicesimo posto a 45 punti, gli stessi ottenuti da Taranto, Potenza e Juve Stabia, con la classifica avulsa che premia gli ionici; più in alto a quota 46 ...