A Palermo tre giorni dedicati alla memoria del gen. Dalla Chiesa (Di martedì 18 aprile 2023) Palermo, 18 apr. (Adnkronos) - A Palermo tre giorni dedicati ai libri e alla memoria di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un'iniziativa che coinvolge il Club del libro alla londinese di Palermo, l'Istituto Sant'Anna e che passerà anche per Vie dei Librai. Si comincia giovedì 20 aprile, alle 17, alla Chiesa San Giacomo dei Militari, all'interno della caserma dei Carabinieri Calatafimi-Dalla Chiesa di corso Vittorio Emanuele. Qui sarà presentato il libro di Simona Dalla Chiesa: “Carlo Alberto Dalla Chiesa, un papà con gli alamari”, edizioni San Paolo. Saranno presenti l'autrice e il Generale ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023), 18 apr. (Adnkronos) - Atreai libri edi Carlo Alberto D. Un'iniziativa che coinvolge il Club del librolondinese di, l'Istituto Sant'Anna e che passerà anche per Vie dei Librai. Si comincia giovedì 20 aprile, alle 17,San Giacomo dei Militari, all'interno della caserma dei Carabinieri Calatafimi-Ddi corso Vittorio Emanuele. Qui sarà presentato il libro di Simona D: “Carlo Alberto D, un papà con gli alamari”, edizioni San Paolo. Saranno presenti l'autrice e il Generale ...

