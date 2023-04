A Palermo tre giorni dedicati alla memoria del gen. Dalla Chiesa (Di martedì 18 aprile 2023) A Palermo tre giorni dedicati ai libri e alla memoria di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un’iniziativa che coinvolge il Club del libro alla londinese di Palermo, l’Istituto Sant’Anna e che passerà anche per Vie dei Librai. Si comincia giovedì 20 aprile, alle 17, alla Chiesa San Giacomo dei Militari, all’interno della caserma dei Carabinieri Calatafimi-Dalla Chiesa di corso Vittorio Emanuele. Qui sarà presentato il libro di Simona Dalla Chiesa: “Carlo Alberto Dalla Chiesa, un papà con gli alamari”, edizioni San Paolo. Saranno presenti l’autrice e il Generale di Divisione dei Carabinieri Rosario Castello. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 aprile 2023) Atreai libri edi Carlo Alberto D. Un’iniziativa che coinvolge il Club del librolondinese di, l’Istituto Sant’Anna e che passerà anche per Vie dei Librai. Si comincia giovedì 20 aprile, alle 17,San Giacomo dei Militari, all’interno della caserma dei Carabinieri Calatafimi-Ddi corso Vittorio Emanuele. Qui sarà presentato il libro di Simona D: “Carlo Alberto D, un papà con gli alamari”, edizioni San Paolo. Saranno presenti l’autrice e il Generale di Divisione dei Carabinieri Rosario Castello. ...

