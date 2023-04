A Milano l’ultimo saluto a Julia Ituma | il parroco | “Non vergognatevi della paura del buio”

Leggi su sportface

(Di martedì 18 aprile 2023) Decine di palloncini colorati, l’abbraccio stretto dei famigliari, le corone di fiori, a partire da quella dell’Igor Volley. E poi l’applauso, lungo, che accompagna l’uscita del feretro dalla parrocchia San Filippo Neri a, dove ha avuto luogo, la pallavolista di 18 anni morta lo scorso 13 aprile a Istanbul dopo essere precipitata dall’hotel che ospitava l’Igor Volley. Una morte che è un “enigma incomprensibile” secondo l’arcivescovo diMario Delpini in un messaggio di “vicinanza e condivisione” mandato questa mattina, in occasione dei funerali, ai familiari, gli amici e tutta la comunità “che vivono un momento di strazio e smarrimento“, alla luce delle “domande, inquietudini, sensi di colpa” mischiati ai “ricordi lieti”. “Preghiamo per ...