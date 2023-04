A Milano i funerali di Julia Ituma: 'La morte è un enigma incomprensibile' (Di martedì 18 aprile 2023) Rose bianche su una bara di legno chiaro. Poche lacrime, tanta compostezza, un applauso all'ingresso in chiesa ed uno all'uscita del feretro al termine della cerimonia, accompagnato dai canti del coro ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Rose bianche su una bara di legno chiaro. Poche lacrime, tanta compostezza, un applauso all'ingresso in chiesa ed uno all'uscita del feretro al termine della cerimonia, accompagnato dai canti del coro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle teneb… - illica67 : RT @fanpage: 'Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle tenebre ma quand… - ApPietri : RT @fanpage: 'Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle tenebre ma quand… - GianpaoloRegano : RT @fanpage: 'Non vergognatevi di avere paura del buio. Le paure vanno dette per poterle cacciare via. Le paure sono nelle tenebre ma quand… - ApPietri : RT @Agenzia_Ansa: Rose bianche sulla bara di Julia Ituma, ai suoi funerali anche il ministro dello Sport. Tante le corone di fiori sul sagr… -