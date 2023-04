A Milano i funerali di Julia Ituma | arrivato il feretro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : Grande commozione a Milano per i funerali di #JuliaItuma, la pallavolista 18enne precipitata mercoledì scorso dalla… - Dome689 : RT @Open_gol: La mamma ha accompagnato il feretro all'interno della chiesa San Filippo Neri - StampaNovara : A Milano i funerali di Julia Ituma. Rose bianche sulla bara. L’arcivescovo Delpini: “La sua morte enigma incomprens… -

'Sono qui ma ancora non ci credo, aveva tanto da dare'. In lacrime Aurora Cannone, un'amica di Julia Ituma , fuori dalla chiesa San Filippo Neri, a, per idella pallavolista della Igor Gorgonzola Novara trovata morta fuori dall'hotel in Turchia dove alloggiava con la squadra il 13 aprile. 'Sono convinta di questo, che avesse ...Ultimo saluto alla campionessa della Igor di Novara nella parrocchia dove aveva cominciato a giocare a pallavolo. La giovane è precipitata dalla finestra ...Alla chiesa di San Filippo Neri aè arrivato il feretro di Julia Ituma, la giovane campionessa di volley che ha perso la vita il 13 aprile a Istanbul. Sono iniziate le esequie nella parrocchia dove la diciottenne aveva iniziato ...

I funerali di Julia Ituma oggi a Milano: in chiesa le compagne, applauso fragoroso al feretro Corriere Milano

Nella chiesa di San Filippo Neri a Milano si sta svolgendo la cerimonia funebre in memoria della giovane pallavolista scomparsa a soli 18 anni ...