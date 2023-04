A Merkel la più alta onorificenza tedesca, ma Germania si divide (Di martedì 18 aprile 2023) Un lungo e sentito applauso ha accompagnato la consegna della Gran Croce della classe speciale, la più alta onorificenza tedesca, all'ex cancelliera Angela Merkel. Un riconoscimento che ha però diviso ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Un lungo e sentito applauso ha accompagnato la consegna della Gran Croce della classe speciale, la più, all'ex cancelliera Angela. Un riconoscimento che ha però diviso ...

A Merkel la più alta onorificenza tedesca, ma Germania si divide Un lungo e sentito applauso ha accompagnato la consegna della Gran Croce della classe speciale, la più alta onorificenza tedesca, all'ex cancelliera Angela Merkel. Un riconoscimento che ha però diviso l'opinione pubblica in Germania, con molti tedeschi che non ritengono Merkel all'altezza dei suoi ... L' Alta Croce al merito e le polemiche : adesso i tedeschi "processano" la Merkel ... Friedrich Merz, e dei leader di Liberali e di Csu (la costola bavarese della Cdu) è sembrata più di una prova dei pessimi rapporti tra Merkel e l'attuale dirigenza cristianodemocratica e del ... C'è un motivo se il piano della Meloni per l'Africa si chiama "Mattei" e non "Graziani" ...pone il problema di questa "consapevolezza" politica aprendo a una nuova fase non più dominata né dalla logica tecnocratica delle burocrazie di Bruxelles, né da quella bottegaia di Angela Merkel , né ...