A Cagliari i migranti devastano le stanze di un albergo (Di martedì 18 aprile 2023) I guai dell'accoglienza: a Cagliari dieci migranti, rimasti senza alloggio, sono stati trasferiti in un hotel e hanno devastato le stanze. La denuncia del sindaco Truzzu

