A bordo di un’auto con una balestra nel bagagliaio | denunciato

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaneldell’auto. E’ quanto hanno trovato gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nel centro storico di Napoli. Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno controllato in via Cantani un uomo adied hanno rinvenuto nelunadella lunghezza di 30 cm con un dardo della lunghezza di 15 cm. Un 20enne napoletano con precedenti di polizia è statoper porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

