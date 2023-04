“7 passi nel buio” dal 27 al 30 aprile al Teatro Hamlet (Di martedì 18 aprile 2023) CONFINE VARIABILE Arti Sceniche presenta 7 passi NEL buio Scritto e diretto da Riccardo Belli e Massimo Lombardo Con Riccardo Belli, Antonella Cappucci, Daniele Giannini, Massimo Lombardo, Luciano Tribuzi DAL 27 AL 30 aprile Teatro Hamlet-ROMA Debutta al Teatro Hamlet, dal 27 al 30 aprile 7 passi NEL buio, spettacolo scritto e diretto da Riccardo Belli e Massimo Lombardo. 7 racconti di natura assai diversa, che tuttavia ospitano all’ interno qualcosa di magico, di imprevedibile di sorprendente. 5 attori per 27 personaggi, continui cambi di costume e di identità. 2 proiettori che agiscono contemporaneamente e sussidiariamente all’azione scenica duettando con gli attori in una sorta di dialogo virtuale. SETTE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 18 aprile 2023) CONFINE VARIABILE Arti Sceniche presenta 7NELScritto e diretto da Riccardo Belli e Massimo Lombardo Con Riccardo Belli, Antonella Cappucci, Daniele Giannini, Massimo Lombardo, Luciano Tribuzi DAL 27 AL 30-ROMA Debutta al, dal 27 al 30NEL, spettacolo scritto e diretto da Riccardo Belli e Massimo Lombardo. 7 racconti di natura assai diversa, che tuttavia ospitano all’ interno qualcosa di magico, di imprevedibile di sorprendente. 5 attori per 27 personaggi, continui cambi di costume e di identità. 2 proiettori che agiscono contemporaneamente e sussidiariamente all’azione scenica duettando con gli attori in una sorta di dialogo virtuale. SETTE ...

