500 giorni in grotta, l’esperimento di Beatriz Flamini è più importante di quanto si pensi (Di martedì 18 aprile 2023) È successo pochi giorni fa e, a mio avviso, i media hanno assegnato alla notizia troppo poco spazio. Si è parlato ovviamente del fatto che Beatriz Flamini, alpinista tra l’altro, era riuscita a stare oltre 500 giorni isolata in una grotta e si sono scattate molte foto nel momento in cui è uscita. Ma non si è abbastanza riflettuto sull’importanza di ciò che ha detto e fatto. Anzi, al contrario. Leggendo i commenti alla notizia, ho visto che per lo più erano negativi, del tipo “una cavolata”, “serviva un esperimento così?” oppure battute ironiche che, come le critiche, non hanno colto il punto. Ma perché l’esperimento di Flamini è importante? Torno un attimo indietro, al momento in cui ho letto la notizia. Io mi sono emozionata, un’emozione positiva e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) È successo pochifa e, a mio avviso, i media hanno assegnato alla notizia troppo poco spazio. Si è parlato ovviamente del fatto che, alpinista tra l’altro, era riuscita a stare oltre 500isolata in unae si sono scattate molte foto nel momento in cui è uscita. Ma non si è abbastanza riflettuto sull’importanza di ciò che ha detto e fatto. Anzi, al contrario. Leggendo i commenti alla notizia, ho visto che per lo più erano negativi, del tipo “una cavolata”, “serviva un esperimento così?” oppure battute ironiche che, come le critiche, non hanno colto il punto. Ma perchédi? Torno un attimo indietro, al momento in cui ho letto la notizia. Io mi sono emozionata, un’emozione positiva e ...

