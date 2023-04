25 aprile: Lollobrigida, “Non venga utilizzato per dividere” (Di martedì 18 aprile 2023) BOLOGNA – “Io torno dal G7, quindi sto cercando di contemperare gli impegni di carattere internazionale per poi poter partecipare il 25 aprile ad iniziative in Italia, cercando di esserci perché ritengo che sia un importante appuntamento”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine di un incontro alla Confagricoltura di Bologna. “Il 25 aprile – ha aggiunto Lollobrigida – spero che sia sempre più un appuntamento unificante per gli italiani invece di essere utilizzato per cercare di dividere questa nazione, che sempre più deve trovare momenti di unità”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 18 aprile 2023) BOLOGNA – “Io torno dal G7, quindi sto cercando di contemperare gli impegni di carattere internazionale per poi poter partecipare il 25ad iniziative in Italia, cercando di esserci perché ritengo che sia un importante appuntamento”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco, a margine di un incontro alla Confagricoltura di Bologna. “Il 25– ha aggiunto– spero che sia sempre più un appuntamento unificante per gli italiani invece di essereper cercare diquesta nazione, che sempre più deve trovare momenti di unità”. L'articolo L'Opinionista.

