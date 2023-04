17 Aprile 2022 – Discorso Macron accolto da concerti di pentole. Gli Usa insultano il Brasile (Di martedì 18 aprile 2023) Il Discorso televisivo di Emmanuel Macron è stato accolto in diverse città francesi da manifestazioni con concerti di pentole nelle strade durante la trasmissione dei 14 minuti di Discorso in tv. La Casa Bianca ha aspramente criticato oggi il Brasile dopo che il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha dichiarato durante un viaggio in Cina che gli Stati Uniti stanno incoraggiando la guerra in Ucraina. “In questo caso, il Brasile sta ripetendo a pappagallo la propaganda russa e cinese senza guardare ai fatti“, ha detto ai giornalisti il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby. Ennahdha, il partito islamico tunisino, ha comunicato che il suo leader Rached Ghannouchi è stato “portato via da casa sua” dopo una perquisizione della polizia e ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 18 aprile 2023) Iltelevisivo di Emmanuelè statoin diverse città francesi da manifestazioni condinelle strade durante la trasmissione dei 14 minuti diin tv. La Casa Bianca ha aspramente criticato oggi ildopo che il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha dichiarato durante un viaggio in Cina che gli Stati Uniti stanno incoraggiando la guerra in Ucraina. “In questo caso, ilsta ripetendo a pappagallo la propaganda russa e cinese senza guardare ai fatti“, ha detto ai giornalisti il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby. Ennahdha, il partito islamico tunisino, ha comunicato che il suo leader Rached Ghannouchi è stato “portato via da casa sua” dopo una perquisizione della polizia e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Si ferma a 27 la striscia di gol consecutivi di Victor #Osimhen che hanno coinciso con una vittoria del Napoli: non… - SkyTG24 : Alex Baroni è scomparso il 13 aprile 2002, a 35 anni, in seguito ad un incidente stradale a Roma. Nonostante la mor… - reportrai3 : Il 12 aprile il governo inglese ha varato misure contro individui e società che hanno aiutato gli oligarchi russi s… - GesAU_it : ••|| La Mia crociata di preghiere (38) deve essere recitata durante il prossimo mese (aprile) ogni giorno - antonellaD_E : RT @_avcisoz: Scusate in che senso lei ha scritto il 4 aprile 2022 lo sfogo in cui voleva ritrovare la pace ed esattamente un anno dopo Dan… -