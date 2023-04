10 anni di passione azzurra a Milano

(Di martedì 18 aprile 2023) Ieri sera il Club NapoliPartenopea ha compiuto i suoi primi 10di vita. Dieciricchi di soddisfazioni, anche se la strada non è stata sempre in discesa: il vile agguato a Ciro Esposito con il nostro bus al centro degli scontri e la fase pandemica i momenti più terribili. A prevalere, per fortuna, i bei momenti: le trasferte da Nord al Centro, le sortite al San Paolo e al Maradona, le trasferte europee, le tante iniziative culturali e ludiche. Il tutto a sancire un unico grande obiettivo: stare bene insieme tra chi vive unae sta lontano dalla terra d'origine. Il presidente Camillo Cimmino ed il direttivo, oltre a ringraziare gli iscritti che sfiorano i 150 come in fase prepandemica, ha voluto ringraziare lo staff del Pub Barrio Alto Carlsberg di, ormai casa del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : «Sedermi accanto a questo libraio e ascoltare le sue storie è stata un'esperienza dolceamara. Decenni fa la sua pas… - sscnapoli : Aiutamo Alessandro Sacco, giornalista che segue da molti anni con passione il Napoli. Urge sangue del gruppo A-RH n… - poliziadistato : Festeggiamo oggi 171 anni al vostro #servizio Oltre un secolo e mezzo di storia caratterizzato da passione e dedizi… - Seagull693 : @Chiaret37262095 50 anni..... Francesca, splendida età da vivere con passione - odiodiclasse2 : @claud9048 @IsrahellMerda Ho non ironicamente iniziato a fare pesi e corsa due anni fa per questo motivo, ora invec… -

Gliruggenti di Olivetti Piol è stato alla Olivetti negliin cui l'azienda di Ivrea ... Laper l'innovazione Piol ha propiziato l'investimento della società di telecomunicazioni ......(dopo il 2 - 0 in casa del Benfica) per rivedere due italiane contro in Champions dopo vent'. ... perderemmo sempre, in infrastrutture, non in. Quella no, non ce la insegna nessuno. Meno ...... insieme a numerosi sventurati ciclisti, quello che domenica 23 aprile, dopo quattrodi attesa,... Un mix goliardico disportiva e cinematografica, che prenderà vita grazie al supporto ...

Daria, che a 19 anni fa la meccanica: «La mia passione per i motori non devo spiegarla a nessuno» Vanity Fair Italia

I giovani oggi, a due anni dall’inizio del percorso, intrapreso nel 2021, si dicono entusiasti di ciò che sono riusciti a realizzare e a ‘La Stampa’ hanno raccontato la loro esperienza: “È tutta ...A 12 anni, con la sua famiglia, emigrò in Italia, a Trieste, per poi andare in un campo profughi di Marina di Massa, prima di raggiungere la "sua" Torino, dove trovò lavoro come operaio alla Fiat ...