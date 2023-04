Zverev e Medvedev | lo scontro non si ferma | ' Se vuole parlare'

(Di lunedì 17 aprile 2023) Nonostante la fine del Masters 1000 di Montecarlo , con il trionfo di Andrey Rublev in finale, non sila polemica tra Alexandere Daniil. I due tennisti, che si sono incontrati ...

Nonostante la fine del Masters 1000 di Montecarlo , con il trionfo di Andrey Rublev in finale, non si ferma la polemica tra Alexandere Daniil. I due tennisti, che si sono incontrati agli ottavi di finale della competizione con la vittoria del russo, si sono attaccati durante il torneo tra dichiarazioni e sfoghi. ...... quando ha attaccato Daniilper la sua antisportività , a dire di Sascha, che il russo ha ... Il campione Slam aveva risposto e la replica dinon è mancata. 'Non ho mai sfruttato una ...

Zverev contro Medvedev all’Atp Montecarlo: «Fra i tennisti più sporchi al mondo» Corriere della Sera

Nonostante la fine del Masters 1000 di Montecarlo, con il trionfo di Andrey Rublev in finale, non si ferma la polemica tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev. I due tennisti, che si sono incontrati ...Alexander Zverev, tra le teste di serie del torneo di casa ... ancora degli episodi che si sono verificati nel Principato: quando ha attaccato Daniil Medvedev per la sua antisportività, a dire di ...