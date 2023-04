Zuppa di Porro 17 aprile 2023

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 17 aprile 2023)di. Scontro frontale sui migranti, regioni e sindaci di sinistra si mettono di Travreso. Lepore, Bologna, non vogliamo vedere i migranti nelle tende, dice. Meglio nelle stazioni. Weber al Corsera, niente solidarietà dall’Europa. E in tutto questo Cappellini riesce a fare una paginata spiegandoci che il silenzio e l’assenza della schlein è strategica e ben fatta. Intanto sul termo di Roma tace. Il rogo i Primavalle, un incomprensibile pezzo della Lowenthal, chevvvvolevadì?, e la storia allucinante sia della strage sia del processo a potere operaio. Cav fuori dalla intensiva. Lo strano caso del latitante russo. Olinda e Rosa, colpevolisti, colaprico, e innocentisti, feltri. I biocarburanti per Bonora e G7 e mitica intervista di Dragoni a Langone . Cairo non ci sta alle michiate di Deaglio. i bancheiri d’oro by Repubblica: un sacco di soldi, ...