Zootecnia di precisione | come ridurre l’impatto ambientale | gli strumenti della nuova Pac

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ladie consulenza specialistica. EPac sugli allevamenti. Sono i due temi di un workshop organizzato da Cia Campania, inserito nel quadrofiera zootecnica CampaniAlleva, la più grande fiera zootecnica del Mezzogiorno, che si è svolta a Benevento dal 14 al 16 aprile.di, dunque. Un argomento destinato a divenire in breve centrale dinanzi alla esigenza di razionalizzare l’alimentazione animale, in vista sia di un maggiore benessere dei consumatori cheriduzione deldelle mandrie. Connesso a questo aspetto, la “rivoluzione” in fatto di pagamenti diretti che si prospetta con l’adozione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Cia Campania a ItaliAlleva presenta il workshop “Zootecnia di precisione e consulenza specialistica. L’impatto dell… -

... trasporto e logistica, attrezzature agricole per, tecnologie per la sostenibilità ... di innovazione nella avicoltura con applicazioni robotiche e big data per la zootecnica di. '......nella avicoltura con applicazioni robotiche e big data per la zootecnica di. "Come ... I macro numeri del settore Il settore avicolo italiano è l'unico autosufficiente nella......innovazione nella avicoltura con applicazioni robotiche e big data per la zootecnica di. ... Il settore avicolo italiano è l'unico autosufficiente nellaed è caratterizzato da una ...

Zootecnia di precisione, come ridurre l'impatto ambientale: gli ... Il Denaro

Ha riscosso un notevole successo l’importante workshop “La zootecnia di precisione e consulenza specialistica. L’impatto della nuova Pac sugli ...Tre giorni di business e convegni sul settore che è totalmente autosufficiente e caratterizzato da una filiera fortemente integrata ...