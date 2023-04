Zazzaroni: «Inter quinta ma in finale ha fallito! Sfortuna? Risultato non torna» (Di lunedì 17 aprile 2023) Zazzaroni non può credere alla Sfortuna come la principale componente del crollo dell’Inter. Da Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista dà per necessaria la chiusura fra le prime quattro in Serie A. GLI ERRORI – Ivan Zazzaroni non capisce come si possa snobbare la Serie A: «L’Inter ha fatto una turnazione ridotta rispetto al Milan, chi ha giocato l’ha fatto male però perde la possibilità di entrare dove vuole entrare. Tu non puoi pensare di arrivare in finale e chiudere quinto: hai fallito. Io vedo soltanto titoli su sessanta e ottanta milioni, è una realtà distorta. Parlavo anche di Sfortuna dell’Inter, ma se non hai efficacia non hai giocato bene. Quando diventano undici sconfitte sono tante, con una semifinale di Champions ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023)non può credere allacome la principale componente del crollo dell’. Da Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista dà per necessaria la chiusura fra le prime quattro in Serie A. GLI ERRORI – Ivannon capisce come si possa snobbare la Serie A: «L’ha fatto una turnazione ridotta rispetto al Milan, chi ha giocato l’ha fatto male però perde la possibilità di entrare dove vuole entrare. Tu non puoi pensare di arrivare ine chiudere quinto: hai fallito. Io vedo soltanto titoli su sessanta e ottanta milioni, è una realtà distorta. Parlavo anche didell’, ma se non hai efficacia non hai giocato bene. Quando diventano undici sconfitte sono tante, con una semidi Champions ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Ivan #Zazzaroni: #ChampionsLeague? #Inter la favorita tra le italiane' #UCL - internewsit : Zazzaroni: «Inter quinta ma in finale ha fallito! Sfortuna? Risultato non torna» - - nicolanegro : @andydemar @CozzolinoSalvo @IlarioDiGiovamb Qualcuno non bloccato può per cortesia chiedere a #Zazzaroni se ha chie… - internewsit : Zazzaroni: «Inter, la Champions League fa male! Una consolazione» - - pablojMac : RT @andydemar: @IlarioDiGiovamb Ricordo la trasmissione di Radio Radio quando Ju29ro e Tuttosport tirarono fuori le intercettazioni dell'In… -