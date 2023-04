Zangrillo: “Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva e reagisce bene e con tenacia, i medici sono molto fiduciosi” (Di lunedì 17 aprile 2023) “Il Presidente Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva e questo è un ottimo segnale. Io mi sono astenuto dal tentare un contatto perché aveva bisogno di tranquillità. Però sono molto fiducioso perché i medici sono molto fiduciosi, lui sta reagendo e si conferma di grandissima tenacia e che guarda sempre con fiducia al futuro”, le parole del Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, a margine dell’evento ‘Facciamo semplice l’Italia’, organizzato dalla Funzione Pubblica, presso l’Inail. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “Il Presidentee questo è un ottimo segnale. Io miastenuto dal tentare un contatto perché aveva bisogno di tranquillità. Peròfiducioso perché i, lui sta reagendo e si conferma di grandissimae che guarda sempre con fiducia al futuro”, le parole del Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo, a margine dell’evento ‘Facciamo semplice l’Italia’, organizzatoFunzione Pubblica, presso l’Inail. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

