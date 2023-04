Xiaomi 13 Ultra, emergono nuovi dettagli in attesa del lancio ufficiale (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Il debutto di Xiaomi 13 Ultra è ormai imminente. Il 18 aprile si terrà l’evento “Carry the Light Together” in Cina e il protagonista assoluto sarà il nuovo flagship del brand. Tuttavia, a poche ore dal lancio ufficiale, ecco arrivare nuove indiscrezioni sulla scheda tecnica del device. In particolare, le nuove informazioni riguardano il display di Xiaomi 13 Ultra. Come confermato direttamente da un poster promozionale del brand, il device sarà caratterizzato da un pannello dotato di risoluzione 2K pari a 1440 x 3200 pixel. Tuttavia, la particolarità risiede nella realizzazione del display. Lo sviluppo è stato curato direttamente da Xiaomi in collaborazione con Huaxing mentre la realizzazione è stata affidata a TCL CSOT. Questo ha permesso di creare il ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Il debutto di13è ormai imminente. Il 18 aprile si terrà l’evento “Carry the Light Together” in Cina e il protagonista assoluto sarà il nuovo flagship del brand. Tuttavia, a poche ore dal, ecco arrivare nuove indiscrezioni sulla scheda tecnica del device. In particolare, le nuove informazioni riguardano il display di13. Come confermato direttamente da un poster promozionale del brand, il device sarà caratterizzato da un pannello dotato di risoluzione 2K pari a 1440 x 3200 pixel. Tuttavia, la particolarità risiede nella realizzazione del display. Lo sviluppo è stato curato direttamente dain collaborazione con Huaxing mentre la realizzazione è stata affidata a TCL CSOT. Questo ha permesso di creare il ...

