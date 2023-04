Xiaomi 13 5G: in offerta su Amazon ad un super prezzo oggi 17 aprile (Di lunedì 17 aprile 2023) Se siete propensi all’acquisto di un nuovo smartphone top di gamma del marchio Xiaomi, ottimo per quanto riguarda la qualità, le funzionalità e le prestazioni. L’occasione giusta è arrivata in tempo per voi: quest’oggi su Amazon troverete disponibile il nuovo Xiaomi 13, in offerta con uno sconto del 6% al prezzo di 836,62 euro (invece di 889,50 euro di listino), nella versione italiana più 2 anni di garanzia e nel taglio di memoria da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce , i resi e la consegna sono gratuiti e, inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Dopo questi dettagli salienti, andiamo a dare un’occhiata alle specifiche tecniche offerte. Lo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Se siete propensi all’acquisto di un nuovo smartphone top di gamma del marchio, ottimo per quanto riguarda la qualità, le funzionalità e le prestazioni. L’occasione giusta è arrivata in tempo per voi: quest’sutroverete disponibile il nuovo13, incon uno sconto del 6% aldi 836,62 euro (invece di 889,50 euro di listino), nella versione italiana più 2 anni di garanzia e nel taglio di memoria da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce , i resi e la consegna sono gratuiti e, inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Dopo questi dettagli salienti, andiamo a dare un’occhiata alle specifiche tecniche offerte. Lo ...

