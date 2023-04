(Di lunedì 17 aprile 2023)quest’anno si terrà il prossimo 5 agosto al Ford Field di Detroit, Michigan: la Motor City è pronta per ospitare il secondo Premium Live Event della WWE e si sta cercando di riscaldare l’atmosfera il più possibile. Iper l’evento sono stati messi in vendita da poco, ma la compagnia può già vantare un ottimodi vendite, considerato che i match non sono stati (ovviamente) ancora annunciati, ma stanno circolando solamente ipotesi sull’eventuale card finale. Il numero Lo Sports Business Journal ha riportato che la WWE ha venduto circa 32.000solamente nel primo giorno: il numero, impressionante, stabilisce ilcome maggior numero di vendite durante il primo giorno di messa a disposizione dei tagliandi (valevoli chiaramente per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonioIannot18 : RT @Zona_Wrestling: WWE: Numeri da capogiro per SummerSlam, record di biglietti venduti distrutto - Zona_Wrestling : WWE: Numeri da capogiro per SummerSlam, record di biglietti venduti distrutto - SpazioWrestling : Summerslam è ancora lontano ma la WWE può registrare già grandi numeri #WWE #Summerslam - AntonioIannot18 : RT @Zona_Wrestling: AEW: Numeri strepitosi per All-In, 45.000 fan già registrati per acquistare i biglietti - Zona_Wrestling : AEW: Numeri strepitosi per All-In, 45.000 fan già registrati per acquistare i biglietti -

... Fallen Order The Last of Us Remastered The Crew 2 Tekken 7 Dead Island: Definitive Edition... sappiate che potete ora trovare il visore facilmente su Amazon " anche se a quanto pare i suoi...A prescindere dalla piattaforma che avete, siamo convinti che riuscite a giocare a un beldi ... Trails to Azure STORE DIGITALE 14/03/2023 Valheim STORE DIGITALE 17/03/20232K23 STORE ...Tra i favoriti negli uomini spicca Cody Rhoades, per le donne c'è Becky Lynch YouTube channel... infatti sono ben 5 i vincitori che sono entrati con i primi 2. L'evento è caratterizzato da ...

WWE: Tanta voglia di Summerslam, registrato un ottimo record Spazio Wrestling

Becky Lynch ha prima cambiato il suo nome su Twitter e poi ha affermato che non parteciperà alla puntata di stanotte di Monday Night RAW.La AEW va letteralmente All In. E lo fa portando per la primissima volta l'omonimo PPV in quel di Londra, a Wembley, con una delle mosse più coraggiose mai concepite dalla mente di Tony Khan, boss del ...