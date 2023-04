WWE | Nia Jax ha perso peso con l’aiuto di Charlotte Flair

(Di lunedì 17 aprile 2023) Nia Jax ha recentemente condiviso che la sua perdita didi 21 kg in sei mesi è stata aiutata dall’ex campionessa di SmackDown,. Nia è diventata famosa in WWE per il suo fisico imponente ed il suo wrestling è sempre stato caratterizzato da questo tratto distintivo. Nia ha rivelato comel’abbia aiutata a raggiungere una forma fisica migliore proponendole il suo aiuto. Nel suo profilo Twitter, Nia ha condiviso il suo successo e ha ringraziatoper il suo aiuto. Ha scritto: “Io adopo il suo matrimonio: ‘Mi sento disgustosa e a disagio! Voglio perdere’.a me: ‘Ti aiuto io!’. Ufficialmente iniziato a ottobre… 6 mesi dopo, con 21 kg in ...

Nia Jax non chiude la porta ad un possibile ritorno in WWE The Shield Of Wrestling

Nia Jax discusses potentially returning to WWE. The former WWE RAW Women's Champion was released in November 2021. She made a one-off return in the 2023 Women's Royal Rumble match, and WWE also ...