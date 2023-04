WWE: In arrivo un particolare turn heel a SmackDown? (Di lunedì 17 aprile 2023) Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha spiegato che Madcap Moss è sulla strada per diventare un cattivo. Il turn heel sarebbe abbastanza interessante dato che Emma sta già interpretando il ruolo nel roster mentre lo accompagna sul ring. A tal proposito Meltzer ha spiegato che potrebbe non diventare cattivo a tutti gli effetti ma seguire un andamento interlocutorio. L’idea potrebbe essere quella di un personaggio buono assistito da un manager heel che quindi alternerà comportamenti nei due allineamenti di settimana in settimana. Madcap Moss era già stato tra le file dei cattivi lo scorso anno, quando era il compagno di malefatte di Happy Corbin. I due insieme hanno lavorato diversi mesi, per poi separarsi con il turn face di Moss, arrivato poco prima dell’inizio della gestione Triple H. Leggi su zonawrestling (Di lunedì 17 aprile 2023) Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha spiegato che Madcap Moss è sulla strada per diventare un cattivo. Ilsarebbe abbastanza interessante dato che Emma sta già interpretando il ruolo nel roster mentre lo accompagna sul ring. A tal proposito Meltzer ha spiegato che potrebbe non diventare cattivo a tutti gli effetti ma seguire un andamento interlocutorio. L’idea potrebbe essere quella di un personaggio buono assistito da un managerche quindi alternerà comportamenti nei due allineamenti di settimana in settimana. Madcap Moss era già stato tra le file dei cattivi lo scorso anno, quando era il compagno di malefatte di Happy Corbin. I due insieme hanno lavorato diversi mesi, per poi separarsi con ilface di Moss, arrivato poco prima dell’inizio della gestione Triple H.

