WWE: Annunciato un match per stanotte a Raw

La WWE ha Annunciato un match per la prossima puntata di Raw del 17 Aprile sul suo account Twitter. Tale incontro vedrà impegnati da un lato Seth Rollins, che segna il suo ritorno negli show televisivi da quando ha sconfitto Logan Paul a Wrestlemania 39, e dall'altro l'ex campione WWE The Miz. Quest'ultimo probabilmente è in cerca di riscatto dalla figura barbina rimediata allo show più importante dell'anno dove, per diretta responsabilità di Snoop Dogg (insieme al quale ha ricoperto il ruolo di presentatore d'eccezione dello show), è stato impegnato in due match a sua insaputa. The Dogg's elbow La prima notte infatti ha subito una sonora sconfitta per mano del rientrante Pat McAfee, mentre nella seconda ha prima dovuto affrontare Shane McMahon, e poi lo stesso Snoop. Il rapper americano, per la verità, ha mostrato grande ...

