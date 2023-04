World Padel Tour | ancora Tapia - Coello Doppio colpo per Josemaria - Sanchez

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: World Padel Tour, cinquina di Tapia-Coello. Doppio colpo per Josemaria-Sanchez - Gazzetta_it : World Padel Tour, cinquina di Tapia-Coello. Doppio colpo per Josemaria-Sanchez - sportli26181512 : Padel, Tapia e Coello vincono il Granada Open: 5 vittorie su 5 nel World Padel Tour 2023: L'argentino e lo spagnolo… - Carchia : @fabry23lorenzi @SportandoIT @LegaBasketA Io stavo vedendo la finale del torneo di Granada del World Padel Tour :) - FootballAndDre1 : Senza Galan e Lebron, Coello e Tapia stanno passeggiando al World Padel tour. Ma Galan e Lebron torneranno… -

Questa volta, almeno, c'è stata partita. Ma le tappe delTour passano, gli Open si susseguono e a vincere sono sempre loro: Arturo Coello e Agustin Tapia. Tra le donne, ennesimo capitolo della sfida infinita tre le 'Triazar' e la coppia formata ...Subito dopo si sono esibiti i giocatori professionisti del circuitoTour, gli spagnoli Nacho Vilariño, Rodrigo Coello, Alfonso Sanchez, Letizia Manquillo Alarza, Juan Vicente Alcalà Rios ...

A Granada prosegue la marcia inarrestabile dell’argentino e dello spagnolo. Nel torneo femminile, Paula e Ari battono in finale Salazar-Triay e le superano in vetta al ranking ...La fenomenale coppia ispanico-argentina conquista il quinto torneo stagionale sui cinque giocati nel circuito World Padel Tour, battendo in due set i "super pibes" Di Nenno-Stupa.