(Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Da oggi 17 aprile 2023 l’operatoreinizia a proporre un ulteriore sconto sui SamsungS23 ed Apple14 con il servizio denominato Reload exChange. L’operatore inserirà anche delle nuove promozioni per Junior+ 5G Easy Pay con smartphone abbinato, ma anche altre novità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.alcuni smartphone aPrima di iniziare vogliamo ricordarvi che il meccanismo di rateizzazione di, denominato Telefono Incluso, è dedicato ai clienti consumer con offerte con pagamento Easy Pay. Tutta la gamma SamsungS23 viene proposta con prezzi a partire da 19,99 euro al mese in più per 30 mesi. Nei prossimi giorni invece, da oggi 17 Aprile 2023, questi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : WindTre propone Galaxy S23 ed iPhone 14 a prezzo scontato - - tecnoandroidit : WindTre propone Super Internet Casa 5G ad un prezzo super - -

... la tecnologia altrimenti chiamata Voice Over Wi - Fi (VO WiFi) può essere sfruttata grazie a un pacchetto unico offerto da, TIM o Very Mobile (operatore virtuale dicheil ...... lanciata da, a cui hanno fatto seguito altre compagnie, come TIM (in questo caso il servizio viene chiamato Voce ViFi) e Very Mobile (operatore virtuale dicheil servizio ......dispositivi fissi e mobili per limitare la produzione di rifiuti elettronici eai propri clienti prodotti ricondizionati ed ECO - SIM prodotte con materiale plastico 100% riciclato., ...

WINDTRE propone Super Fibra FTTH nelle aree bianche a 23,99 euro al mese a già clienti mobile MondoMobileWeb.it

L’operatore WindTre, per tutti i nuovi clienti di rete fissa, non coperti da FTTC o Fibra FTTH, o coperti da FTTC ma con prestazioni inferiori ai 20 Mbps, propone la nuova offerta Super Internet Casa ...L'operatore telefonico WindTre ha deciso di rinnovare ancora una volta il suo catalogo di offerte della gamma GO.