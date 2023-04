Whatsapp si aggiorna introducendo la possibilità di mettere didascalie alle GIF (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Whatsapp ha finalmente deciso di introdurre una funzione che permetterà agli utenti Android di aggiungere una descrizione a immagini, video, GIF e documenti inoltrati. La funzione è attualmente in fase di lancio per selezionare i beta tester grazie alla versione beta per Android 2.23.8.22. Ricordiamo che l’app aveva precedentemente introdotto una funzionalità che consentiva alle persone di inoltrare file multimediali con didascalie predefinite. Tuttavia, ora gli utenti possono aggiungere una descrizione personalizzata sostituendo la didascalia esistente. La nuova funzionalità consente alle persone di fornire più contesto ai media inoltrati. In particolare, la descrizione verrà inviata come messaggio separato. Eviterà interpretazioni errate, dato che fino ad oggi consentiva agli utenti solo di ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroidha finalmente deciso di introdurre una funzione che permetterà agli utenti Android di aggiungere una descrizione a immagini, video, GIF e documenti inoltrati. La funzione è attualmente in fase di lancio per selezionare i beta tester grazie alla versione beta per Android 2.23.8.22. Ricordiamo che l’app aveva precedentemente introdotto una funzionalità che consentivapersone di inoltrare file multimediali conpredefinite. Tuttavia, ora gli utenti possono aggiungere una descrizione personalizzata sostituendo la didascalia esistente. La nuova funzionalità consentepersone di fornire più contesto ai media inoltrati. In particolare, la descrizione verrà inviata come messaggio separato. Eviterà interpretazioni errate, dato che fino ad oggi consentiva agli utenti solo di ...

