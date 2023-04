WhatsApp, FINALMENTE lo stesso account su più dispositivi (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Oltre ai tanti aggiornamenti di cui si sta parlando insistentemente negli ultimi giorni, WhatsApp aveva programmato tempo fa qualcosa di eccezionale. Gli utenti inoltre avevano richiesto il tutto a gran voce, proprio per evitare diverse scocciature per quanto concerne il loro account primario. A tal proposito sembrerebbe ufficiale il rilascio da parte di WhatsApp della nuova versione beta della sua applicazione per Android. Questa introduce FINALMENTE la cosiddetta Companion Mode, funzionalità attesissima nel mondo della messaggistica istantanea che concerne alla piattaforma oggi più famosa in assoluto. Questa funzionalità consentirà a tutti di utilizzare lo stesso numero di telefono su più dispositivi, ovviamente senza disconnettere lo smartphone primario. Ricordiamo ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Oltre ai tanti aggiornamenti di cui si sta parlando insistentemente negli ultimi giorni,aveva programmato tempo fa qualcosa di eccezionale. Gli utenti inoltre avevano richiesto il tutto a gran voce, proprio per evitare diverse scocciature per quanto concerne il loroprimario. A tal proposito sembrerebbe ufficiale il rilascio da parte didella nuova versione beta della sua applicazione per Android. Questa introducela cosiddetta Companion Mode, funzionalità attesissima nel mondo della messaggistica istantanea che concerne alla piattaforma oggi più famosa in assoluto. Questa funzionalità consentirà a tutti di utilizzare lonumero di telefono su più, ovviamente senza disconnettere lo smartphone primario. Ricordiamo ...

