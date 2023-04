We’ll Come United, ai play out arriva una meritata salvezza (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa We’ll Come United ha conquistato, pur se ai playout, una meritata salvezza al termine del campionato di 1a Categoria campana, il primo disputato. Un progetto importante quello dell’OSA We’ll Come United: la compagine beneventana del presidente Pietro Milano, è la squadra di calcio della Rete di Economia civile Sale della Terra, costituita Come esempio di integrazione nel mondo dello sport. Il club è composto sia da ragazzi beneventani che da migranti accolti nei progetti di accoglienza della Rete dei Piccoli Comuni del WelCome. Da annotare anche la presenza di un ragazzo milanese, Besana, in Campania per gli studi universitari, e poi quella di due ragazzi spagnoli, in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLaha conquistato, pur se aiout, unaal termine del campionato di 1a Categoria campana, il primo disputato. Un progetto importante quello dell’OSA: la compagine beneventana del presidente Pietro Milano, è la squadra di calcio della Rete di Economia civile Sale della Terra, costituitaesempio di integrazione nel mondo dello sport. Il club è composto sia da ragazzi beneventani che da migranti accolti nei progetti di accoglienza della Rete dei Piccoli Comuni del Wel. Da annotare anche la presenza di un ragazzo milanese, Besana, in Campania per gli studi universitari, e poi quella di due ragazzi spagnoli, in ...

