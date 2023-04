WEC | Toyota resta l’auto da battere Ferrari leader degli inseguitori

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sono tanti gli spunti che ci hanno dato la 1000 Miles of Sebring e la 6h di Portimao, primo e secondo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2023. Una nuova era del Mondiale riservato alle GT ed ai prototipi è iniziata,la vettura da. Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7 e Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8 si sono spartiti i successi tra il North America ed i saliscendi portoghesi, due significative prove di forza. Gestione perfetta della prova in entrambe le situazioni, un margine rassicurante sulla concorrenza che è alla prova con delle vetture tutte da scoprire. L’esperienza accumulata negli ultimi anni è stata sicuramente cruciale, l’aggiornamento invernale portato sulla GR010 Hybrid ha corretto alcune aree critiche che avevamo evidenziato nel 2021 e nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalaStampRacing : #Toyota una doppietta sfumata per un problema al sensore Fia per monitorare i dati di coppia sull'albero motore, ci… - toyota_italia : Vittoria!?? Il #ToyotaGazooRacing trionfa alla #6hPortimao e mantiene la testa della classifica nel FIA #WEC?? Prossi… - lucananni1010 : @TGR_WEC @MaureenDlny E la Ferrari 499P seconda, l'endurance sta tornando ai fasti che gli competono ?????? Toyota Por… - rattiauto : #6HPortimao: ecco i risultati del secondo appuntamento di #WEC 2023 -

La nuova grafica delha reso visibili i livelli di energia a fine stint, in cui era evidente ... L'obiettivo per la 499P resta la vittoria assoluta, sebbenerimanga distante, forte di un ......Gazoo Racing ha vinto anche la 6 Ore di Portimão del FIA World Endurance Championship () 2023. Sébastien Buemi , Brendon Hartley e Ryo Hirakawa , a bordo dellaGR010 Hybrid n°8, ...Laha dominato la 6 Ore di Portimao , secondo appuntamento del campionato2023 . Per la Ferrari 499P arriva un secondo posto che dimostra ancora una volta che la vettura ha un ottimo ...

WEC | Toyota: ecco come un sensore FIA le ha negato la doppietta Motorsport.com - IT

Due podi sono un punto di partenza significativo e non scontato, la concorrenza è infatti più che mai agguerrita nel FIA WEC 2023. All’inseguimento della Toyota c’è anche la Cadillac e la Porsche, ...La Ferrari 499P ha conquistato il secondo posto tra le Hypercar, alla 6 Ore di Portimão, seconda tappa del mondiale FIA WEC 2023.