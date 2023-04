(Di lunedì 17 aprile 2023) Manfred, presidente e capogruppo al Parlamento Ue del Partito popolare europeo, da mesi si sta spendendo in prima persona per l’alleanza guidata da Giorgia Meloni. Suiha detto: «Sulla migrazionemisure concrete di solidarietà verso l’da parte degli altri Paesi Ue. Per questo il gruppo del Ppe ha chiesto questa settimana un dibattito speciale al Parlamento Ue per cercare solidarietà verso l’». «Idovrebbero essere un'eccezione, l'ultima risposta - diceriferendosi alla presentazione del Ppe di un emendamento al bilancio Ue 2024 per finanziare la costruzione dialle frontiere esterne dell'Ue - ma se non è possibile fermare in un altro modo l'immigrazione clandestina, allora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Scontro frontale sui migranti, il capo del Ppe Weber: «L’Italia va aiutata. Muri a difesa dell’Europa» - glooit : Weber sui migranti: «L'Italia va aiutata, servono muri per l'Europa» leggi su Gloo - Italia_Notizie : Scontro frontale sui migranti. Weber: “Roma va aiutata, muri a difesa dell'Europa” - Pragma_News : Scontro frontale sui migranti, il capo del Ppe Weber: «L’Italia va aiutata. Muri a difesa dell’Europa» by @Corriere - serenel14278447 : 'L’INTERVISTA Scontro frontale sui migranti, il capo del Ppe Weber: «L’Italia va aiutata. Muri a difesa dell’Europa… -

Scontro frontalemigranti, regioni e sindaci di sinistra si mettono di Travreso. Lepore, Bologna, non vogliamo vedere i migranti nelle tende, dice. Meglio nelle stazioni.al Corsera, niente ...Ringrazia il governo italiano per quello che sta facendomigranti, e insiste sulla necessità di maggiore solidarietà da parte dell'Europa, in particolare ...al Parlamento Ue del Ppe Manfredin ...Secondo, il piano Von der Leyenmigranti 'è buono, ma siamo in ritardo nell'attuazione. Servono subito accordi di riammissione chiari con i Paesi di origine. Per anni la Commissione li ha ...

Weber sui migranti: «L'Italia va aiutata, servono muri per l'Europa» Panorama

Il presidente e capogruppo al Parlamento Ue del Partito popolare europeo: ringrazio il governo italiano per il modo in cui accoglie i migranti e cerca ...In una intervista al Corriere della Sera, il capogruppo al Parlamento Ue del Partito popolare europeo riconosce all’Italia di aver gestito da sola la crisi migratoria e annuncia un emendamento del Ppe ...