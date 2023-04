Weber | Solidarietà a Meloni Contro i migranti costruiamo muri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BaesiGianpiero : RT @Libero_official: #Weber, leader del #Ppe, sancisce l'asse con #Meloni. 'Dall'Ue serve concreta solidarietà all'Italia sulla #immigrazio… - Gandalf1948 : RT @Libero_official: #Weber, leader del #Ppe, sancisce l'asse con #Meloni. 'Dall'Ue serve concreta solidarietà all'Italia sulla #immigrazio… - Mibavi1 : RT @Libero_official: #Weber, leader del #Ppe, sancisce l'asse con #Meloni. 'Dall'Ue serve concreta solidarietà all'Italia sulla #immigrazio… - gianeuge12 : RT @Libero_official: #Weber, leader del #Ppe, sancisce l'asse con #Meloni. 'Dall'Ue serve concreta solidarietà all'Italia sulla #immigrazio… - Elisabe94838092 : RT @Libero_official: #Weber, leader del #Ppe, sancisce l'asse con #Meloni. 'Dall'Ue serve concreta solidarietà all'Italia sulla #immigrazio… -

...il gruppo del Ppe ha chiesto questa settimana un dibattito speciale al Parlamento Ue per cercareverso l'Italia'. Lo ha detto, in una intervista al 'Corriere della Sera' Manfred, ...... in un'intervista a Il Corriere della Sera , anche Manfred, presidente e capogruppo al Parlamento europeo del Partito popolare europeo: 'Sulla migrazione servono misure concrete di..."A livello europeo - ha denunciato- lanon funziona. Ringrazio il governo italiano per il modo in cui accoglie i migranti e cerca di salvarli e aiutarli", altro che lasciarli ...