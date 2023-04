Walk the Talk, il gioco che guida alla scoperta di biocarburanti, car sharing, mobilità elettrica (Di lunedì 17 aprile 2023) Una straordinaria occasione per tutti, adulti e bambini, di viaggiare, giocando da singoli o in piccoli gruppi, alla scoperta del futuro della mobilità: dal car sharing ai biocarburanti, dalla ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Una straordinaria occasione per tutti, adulti e bambini, di viaggiare, giocando da singoli o in piccoli gruppi,del futuro della: dal carai, d...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giulianabianco4 : RT @_Auro_24: BUONGIORNO CON UN’ALTRA INTERVISTA DI CAROLA X The Walk of Fame Magazine - to_the_tony : @nothyejooswifey walk the line, camminare sulla linea é minha frase fav - giulianabianco4 : RT @_NatNatiNatalia: nuova intervista fatta a Carola ieri prima dello spettacolo per il the walk of fame magazine??? questo è link per veder… - AgeeiPress : Interni Design Re-Evolution: @eni mette l’energia in movimento con l’installazione Walk the Talk al FuoriSalone 20… - Giornaleditalia : Eni, per il Fuorisalone al via Walk the Talk – Energia in movimento, l'installazione per la mobilità sostenibile -