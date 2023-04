VOTI&STATS – Torino Salernitana: Ilic è scontato, però domina in mezzo al campo (Di lunedì 17 aprile 2023) I voti del Torino dopo il pareggio della Salernitana dei giornali di Urbano Cairo, che oscillano tra il 5.5 e il 6 Il pareggio in Torino-Salernitana non sposta molto né la classifica né le valutazioni per la formazione di Juric. Anche se Cairo ha usato proprio i numeri per fornire un obiettivo importante per le restanti 8 giornate che il campionato presenterà: «Nel 2013-14 avevamo gli stessi punti di oggi alla trentesima giornata. Poi chiudemmo settimi, a quota 57». Insomma, il presidente lancia lo sprint finale, magari anche confortato da altri numeri, quelli inerenti la partita, che hanno visto un Toro tenere molto palla, concludere il doppio degli avversari, vincere il triplo dei dribbling in una gara comunque aperta, dove i campani sono passati in vantaggio e hanno anche colpito un palo sullo 0-1. Nel ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) I voti deldopo il pareggio delladei giornali di Urbano Cairo, che oscillano tra il 5.5 e il 6 Il pareggio innon sposta molto né la classifica né le valutazioni per la formazione di Juric. Anche se Cairo ha usato proprio i numeri per fornire un obiettivo importante per le restanti 8 giornate che il campionato presenterà: «Nel 2013-14 avevamo gli stessi punti di oggi alla trentesima giornata. Poi chiudemmo settimi, a quota 57». Insomma, il presidente lancia lo sprint finale, magari anche confortato da altri numeri, quelli inerenti la partita, che hanno visto un Toro tenere molto palla, concludere il doppio degli avversari, vincere il triplo dei dribbling in una gara comunque aperta, dove i campani sono passati in vantaggio e hanno anche colpito un palo sullo 0-1. Nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pfmajorino : Argomenti razionali. Ma la destra è quello che desidera: più irregoli=più emarginazione e illegalità=più insicurezz… - aldotorchiaro : Matteo Renzi, si apprende, avrebbe voluto congressi veri in cui far votare democraticamente l’elezione del leader d… - SalamidaFabio : Caro #Calenda, non c’è bisogno che continui a raccontarci chi è #Renzi, perché noi scriviamo da tempo tutto quello… - winxhannie : è proprio vero che i voti si alzano in maniera spropositata in magistrale cmq. non ho ancora visto nessun? prendere… - claudio79366191 : RT @franz_borghesi: @ItaliaViva @meb Anche per voi quando vi servivano i voti per essere eletti, Carletto andava benissimo ??…fate pena -