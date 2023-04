Voragine a Secondigliano | la rabbia dei residenti | “Presi in giro | vogliamo rientrare nelle nostre case”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Notte di paura aquella tra sabato e domenica. In via del Cassano si è aperta una. Un tonfo sordo ha svegliato i. Lo sprofondamento è avvenuto gradualmente, probabilmente a causa della pioggia che si abbattuta in modo copioso per tutta la notte, a partire dalle ore 3,30 senza coinvolgere alcun mezzo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una voragine si è aperta questa notte nella carreggiata di via del Cassano a Secondigliano, periferia di Napoli. Lo… - PatTheo48 : @SalvMont @M4nuzO @farted94 Meglio che i buchi per strada - PupiaTv : Napoli, voragine a Secondigliano: ancora fuori casa 20 famiglie sgomberate - antonellaa262 : Paura a Napoli, nel quartiere Secondigliano, dove nella notte tra sabato e domenica, probabilmente a causa del malt… - ilfattovideo : Voragine a Secondigliano, i residenti sfrattati da due giorni: “Siamo senza cibo e acqua, chiediamo un posto dignit… -

Per questo bisogna attivarsi con tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza in tempi rapidi e definitiva, della zona in cui si è aperta la. E soprattutto agire sia a livello ...Sono venti gli alloggi sgomberati dagli edifici vicino alladi via del Cassano, a Napoli, nel quartiere, interessati dalla diffida emanata dalla Protezione Civile. Lo rende noto il Comune, aggiungendo che i nuclei residenti hanno già ......hanno individuato gli abitanti degli edifici a ridosso dell'ampia crepa diper diffidarli dall'entrare negli immobili più a rischio, fino all'eliminazione del pericolo . Laè ...

Napoli, si apre una voragine a Secondigliano: nessun mezzo coinvolto nel cratere. Senz'acqua la zona RaiNews

Napoli – Ancora oltre venti i nuclei familiari che a Secondigliano, quartiere dell’area nord di Napoli, non posso rientrare nelle proprie case a seguito dello sgombero degli edifici determinato dalla ...Una voragine si è aperta nella notte tra sabato e domenica, a causa delle forti piogge che avrebbero fatto collassare una fogna, in via del Cassano a Secondigliano, periferia di Napoli. Continuano i l ...