Voragine a Secondigliano | i residenti sfrattati da due giorni | “Siamo senza cibo e acqua | chiediamo un posto dignitoso in cui stare”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Unasi è aperta nella notte tra sabato e domenica, a causa delle forti piogge che avrebbero fatto collassare una fogna, in via del Cassano a, periferia di Napoli. Continuano i lavori per il ripristino della zona e la messa in sicurezza,i condomini degli stabili adiacenti per “pericolo di crollo”. Ichiedono di riavere le proprie abitazioni o di andare in luoghi sicuri: “Sono dueche stiamo qui seduti ad aspettare – dice Maria –che nessuno ci abbia portato néné, abbiamo anche difficoltà economiche che non ci permettono di mangiare fuori casa. È una situazione pesante per noi, ci sono anche persone che necessitano di cure. Nessuno ci dà informazioni chiare”. L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una voragine si è aperta questa notte nella carreggiata di via del Cassano a Secondigliano, periferia di Napoli. Lo… - ilfattovideo : Voragine a Secondigliano, i residenti sfrattati da due giorni: “Siamo senza cibo e acqua, chiediamo un posto dignit… - Ant5410 : RT @MassimilianoN: @LegaSalvini Miliardi di euro da spendere per il ponte sullo stretto e poi le strade ci crollato sotto i piedi. #pontesu… - Giornaleditalia : #secondiglianovoraginesecondiglianonapoli Voragine a Secondigliano a causa del maltempo: sprofonda una fogna, sgomb… - infoitinterno : Voragine a Secondigliano, Nappi (Lega): Sostegno ad abitanti e commercianti -

Per questo bisogna attivarsi con tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza in tempi rapidi e definitiva, della zona in cui si è aperta la. E soprattutto agire sia a livello ...Sono venti gli alloggi sgomberati dagli edifici vicino alladi via del Cassano, a Napoli, nel quartiere, interessati dalla diffida emanata dalla Protezione Civile. Lo rende noto il Comune, aggiungendo che i nuclei residenti hanno già ......hanno individuato gli abitanti degli edifici a ridosso dell'ampia crepa diper diffidarli dall'entrare negli immobili più a rischio, fino all'eliminazione del pericolo . Laè ...

Napoli, si apre una voragine a Secondigliano: nessun mezzo coinvolto nel cratere. Senz'acqua la zona RaiNews

Una voragine si è aperta nella notte tra sabato e domenica, a causa delle forti piogge che avrebbero fatto collassare una fogna, in via del Cassano a Secondigliano, periferia di Napoli. Continuano i ...Durante la notte si è aperta un'enorme voragine in strada, non sono stati rilevati danni a cose o persone. Interrotto il servizio idrico Questa mattina Secondigliano si è risvegliato sotto shock a ...