Volo Ryanair Fiumicino-Bari, attesa da incubo per i passeggeri: 250 euro di rimborso per i viaggiatori (Di lunedì 17 aprile 2023) Fiumicino – Mattina da incubo per centinaia di passeggeri. Dovevano raggiungere Bari, ma il Volo ha riportato oltre tre ore di ritardo all'atterraggio. È accaduto lunedì 17 aprile, con il Volo Ryanair Roma Bari FR5816, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all'interno dell'aeroporto di Roma Fiumicino, vedendo rinviato il proprio Volo in partenza inizialmente alle 07:05 e atterrato solamente alle 11:13. Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città pugliese, che, però, grazie all'assistenza gratuita di ...

