Volkswagen ID 7 - A tu per tu con la berlinona da 700 km di autonomia - VIDEO

Cinquant'anni dopo la prima Passat, la berlina grande di Volkswagen diventa elettrica e promette fino a 700 km di autonomia nella variante passista, la Pro S. Modello globale, come già la ID.4, la ID.7 che abbiamo anche guidato - verrà venduta sia in Europa che in Cina e in Nordamerica, in quest'ultimo caso a partire dall'anno prossimo. La produzione inizierà quest'estate nella fabbrica di Emden e, in Italia, le vendite prenderanno il via a fine anno con la versione Pro, la più "accessibile", con taglio di batteria inferiore e autonomia stimata di 615 km. I prezzi, non ancora ufficializzati, dovrebbero partire da circa 55 mila euro. Stile, dimensioni, bagagliaio. Chi ricorda la concept ID Aero avrà una certa familiarità con linee e forme di questa berlina di grandi dimensioni - quasi 5 metri di lunghezza (4,96 per l'esattezza) per ...

