Volkswagen, ecco la ID.7. Autonomia fino a 700 chilometri, a bordo c’è il nuovo motore APP550 (Di lunedì 17 aprile 2023) Volkswagen toglie i veli sulla berlina elettrica di fascia medio-alta. A bordo il nuovo motore con coppia massima di 550 Nm. L’Autonomia varia dai 610 km della versione con batteria più piccola ai 700 km della versione con batteria maggiorata. In Europa ad autunno 2023.... Leggi su dday (Di lunedì 17 aprile 2023)toglie i veli sulla berlina elettrica di fascia medio-alta. Ailcon coppia massima di 550 Nm. L’varia dai 610 km della versione con batteria più piccola ai 700 km della versione con batteria maggiorata. In Europa ad autunno 2023....

